Borse Ue fiacche con occhi su Lagarde. Tonfo Evergrande agita gli operatori

(Di lunedì 25 settembre 2023) Tornano forti i timori sulla tenuta dell'immobiliare cinese e sulle possibili ricadute sui mercati. Euro/dollaro stabile. Sale il prezzo del petrolio, in calo quello del gas. Spread stabile in area 184 punti

Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle, qual è stato il fatto chiave del giornoAppuntamento quotidiano con la redazione Finanza e Risparmio che ...Torna il focus su Tim (+0,9%); in calo Mps .europee con il fiato sospeso in avvio di seduta, in attesa delle cruciali decisioni della ...le utility, con Enel sulla parita' nel giorno dell'...

Borse Ue fiacche con occhi su Lagarde. Tonfo Evergrande agita i mercati Il Sole 24 ORE

Borse 18 settembre | Europa fiacca con il caro petrolio: Milano chiude a -1,07% Corriere della Sera

MILANO (Reuters) - Prosegue la debolezza a Piazza Affari, in sintonia con gli altri listini continentali, in un mercato che prova a tirare le somme al termine di una settimana dominata dai meeting del ...In cauto rialzo Wall Street. Il sentiment dei mercati resta guardingo: preoccupano banche centrali, dati Pmi e prezzo del petrolio. Poco mosso il valutario. Salgono i rendimenti dei titoli di stato ...