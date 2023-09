Le Borse europee si muovono deboli con la lente che è puntata sulla presidente della Bce, Christine Lagarde in audizione al Parlamento europeo. Sul mercato c'è poi l'Evergrande con il crollo ad Hong Kong con a sua principale controllata domestica che non è stata in grado di soddisfare i requisiti per l'emissione di nuovi bond. Il futuro del colosso ...Il rischio tassi elevati a lungo zavorra le Borse europee indebolite anche dai pmi delle principali economie, Francia e Germania, con la manifattura in affanno. I future su Wall Street sono positivi ...

Borsa: l'incognita Evergrande pesa sull'Europa, Milano -0,95% Agenzia ANSA

Borsa: incognita tassi e pmi pesano sull'Europa, Milano -0,4% Agenzia ANSA

