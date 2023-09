Borsa | Hong Kong chiude a - 1 | 82% | pesa Evergrande - 21%

La Borsa di Hong Kong apre la seduta in territorio negativo dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse in una forchetta ...

I listini asiatici seguono la contrazione degli indici azionari statunitensi in attesa dei segnali sulla politica monetaria della Banca del Giappone

Alla fine di luglio i debiti non pagati di Hengda Real Estate, la principale controllata domestica, erano circa 277,5 miliardi di yuan (38 miliardi ...

Evergrande crolla alla Borsa di Hong Kong ( - 25,45% a 0,41 dollari di Hk) dopo aver dichiarato in un file al listino dell'ex colonia britannica che, ...

Ieri il nuovo crollo con il - 21% fatto registrare alla Borsa di Hong Kong dietro ad un documento ufficiale che certifica la crisi. In Cina infatti la controllata Hengda Real Estate Group: 'non è in grado di adempiere ai suoi obblighi finanziari'. La Borsa di Hong Kong chiude in brusca correzione sui timori di nuovi tagli dei tassi Usa da parte della Fed e dei problemi di Evergrande, il gruppo immobiliare con oltre 300 miliardi di dollari di debiti.

