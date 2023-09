Borsa | Evergrande crolla a Hong Kong | futuro a rischio

(Di lunedì 25 settembre 2023) Alla fine di luglio i debiti non pagati di Hengda Real Estate, la principale controllata domestica, erano circa 277,5 miliardi di yuan (38 miliardi di dollari), con 1.931 cause legali pendenti

E' stato un ritorno sul mercato rumoroso, in senso negativo, quello di Evergrande , il gigante immobiliare cinese con un indebitamento da capogiro. ...

crolla alla Borsa di Hong Kong ( - 25,45% a 0,41 dollari di Hk) dopo aver dichiarato in un file al listino dell'ex colonia britannica che, in vista dell'indagine di Hengda Real Estate Group,

La Borsa di Hong Kong ha registrato un calo del 25,45% di Evergrande dopo che la sua principale controllata domestica, Hengda Real Estate Group, è stata indagata per sospetta violazione della divulgaz