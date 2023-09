Bonus trasporti | nuovo clic day il 1° ottobre | chi può ottenere il voucher per l’abbonamento

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sale a 12 milioni il fondo per il 2023 dedicato al fondo per il, confermato nel Cdm di oggi 25 settembre dal governo Meloni. E con l’aiuto per i pendolari torna anche ilday, come già avvenuto lo scorso 1° settembre, quando però i fondi durarono appena un’ora, lasciando parecchi a bocca asciutta. Il prossimoday è previsto dalle 8 del 1, con i 12 milioni messi a disposizione con il decreto Energia e quel che finora non è stato sfruttato da chi aveva richiesto ilper ammortizzare il costo deldei. Per avere ilda 60 euro i requisiti non cambiano. È necessario avere avuto un reddito complessivo inferiore a 20mila euro nel 2022. Resta uguale anche il sito dove ...