Bonus benzina e riscaldamento | il governo stanzia 1 | 3 miliardi per le famiglie Le misure

Arriva un nuovo bonus benzina varato dal governo, soldi da spendere subito ma… non per tutti: ecco chi li avrà. Da quasi due anni il costo ...

Bonus benzina e aiuti per le bollette alle famiglie in difficoltà con un nuovo contributo straordinario approdano lunedì 25 settembre in Consiglio ...

Cento milioni saranno destinati alper le fasce deboli. Il consiglio dei ministri ha approvato una norma 'salva - commercio' che "scongiurata la chiusura di oltre 50 mila piccoli ...Via libera del governo al decreto energia . Il provvedimento, per il quale il governo ha messo sul piatto nel complesso 1,3 miliardi, include misure per le bollette , il cosiddettoe la sanatoria sugli scontrini .bollette, come funziona La parte più consistente del provvedimento riguarda le misure sulle bollette. Tra queste l'azzeramento anche per il ...

Bonus benzina, bollette luce gas e mutui: ecco il decreto energia, bozza e news Adnkronos

Bonus bollette e benzina, dagli 80 euro per i carburanti alla proroga dello “sconto” su luce e gas: il decreto ilmessaggero.it

Con il decreto Energia approvato in Consiglio dei ministri, il governo Meloni ha rifinanziato il fondo del bonus trasporti con 12 milioni di euro ...Il Cdm ha approvato la misura-tampone contro il caro-carburanti destinata ai possessori della carta "Dedicata a te". L'ammontare del contributo sarà stabilito entro trenta giorni dall'entrata in vigor ...