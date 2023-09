Bonus benzina con social card | trasporti | mutui under 36 e luce | ecco cosa c' è nel decreto energia

Il Governo proroga a fine anno gli sconti sulle bollette del gas , introduce unsociale extra per i consumi elettrici delle famiglie disagiate, istituisce unper i titolari della social card " Dedicata a te ": sono le principali misure contenute nel Decreto Energia approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 settembre, insieme a una serie di ...In arrivo uno stanziamento di oltre 100 milioni per far fronte all'aumento dei prezzi sul carburante, saranno prorogate le misure relative alle bollette di gas e luce, oltre alle agevolazioni per gli ...

Bonus benzina, bollette luce gas e mutui: ecco il decreto energia, bozza e news Adnkronos

Decreto Energia, tutte le misure approvate in Cdm: dal bonus benzina alle bollette Sky Tg24

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Il bonus benzina appena approvato dal Consiglio dei ministri è una mancetta di Stato ai poveri e non risolverà i problemi legati agli aumenti indiscriminati dei carburanti ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato poche ore fa la misura che mette in tasca alle famiglie meno abbienti un buono tra i 70 e gli 80 euro da spendere per il pieno. Altroconsumo spiega come funziona ...