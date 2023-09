Bonus benzina approvato | beneficiari e modalità di erogazione

(Di lunedì 25 settembre 2023) Con il costo carburante che sfiora ormai prezzi da capogiro (2 euro al litro) il governo ha provato a mettere una toppa, introducendo unper i redditi bassi all’interno del Decreto Energia, varato nel Consiglio dei ministri di oggi 25 settembre. L’idea iniziale del voucher da 150 euro, ormai tramontata per problemi di coperture finanziarie della misura, ha lasciato il posto a un buono carburanti una tantum, indirizzato alle fasce più deboli della popolazione, in particolare agli stessi destinatari della social card spesa. Il sostegno economico è stato quindicon l’ultimo provvedimento di aiuti alle famiglie, con interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, che ha visto diverse altre ...

Agevolazioni nell'abbonamento ai mezzi pubblici Il governo ha dato il via libera a ulteriori 12 milioni di euro per il 2023 per l'abbonamento ai mezzi pubblici. Contributo extra per la luce: cresce con i figli Previsto poi un contributo straordinario per il quarto trimestre (ottobre, novembre e dicembre) ai titolari del bonus sociale per l'energia elettrica.

Il consiglio dei ministri stanzia 100 milioni di euro per i beneficiari della social card "Dedicata a te": si parla di 80 euro un tantum, ma l'importo dovrà essere finalizzato più avanti. Un provvedimento che, secondo quanto sostiene il governo, mette insieme un 'tesoretto' da circa 1,3 miliardi sotto forma di bonus e aiuti. Il capitolo più corposo riguarda luce e gas.