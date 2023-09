Bologna-Napoli | bella sorpresa allo stadio | sapete chi c’era in tribuna?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ieri sera ad assistere al matchuna vecchia conoscenza degli azzurri. Svelato il motivo della sua presenza al Dall’Ara. In questo avvio di stagione ilfatica ad accendersi. Fin qui gli azzurri hanno totalizzato appena 8 punti sui 15 a disposizione in queste prime cinque giornate di Serie A, con un distacco già di 7 punti dalla vetta. Garcia dovrà trovare la quadra e rimettere in sesto i pezzi del puzzle per ritrovare quelspumeggiante. Intanto ieri sugli spalti del Dall’Ara era presente una conoscenza recente del club. Domenichini presente al Dall’Ara per: il motivo Continua il periodo complicato per i campioni d’Italia, che in queste prime uscite stagionali hanno evidenziato delle lacune importanti, soprattutto in fase ...