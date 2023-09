Bologna - Napoli 0 - 0 | Osimhen e Kvaratskhelia | i cambi e la reazione contro Garcia

Bologna-Napoli 0-0: Gli azzurri non riescono a sbloccare la partita, con Osimhen protagonista di un rigore sbaglia to Il Napoli continua a vivere ...

Serie A – Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Sport: 24/09/2023 alle 20:28 CEST Il ...

(Adnkronos) – Victor Osimhen contro Rudi Garcia. Nervi tesi nel Napoli, che non va oltre lo 0-0 sul campo del Bologna nel match in calendario per ...