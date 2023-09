Bluey | il primo videogioco ispirato alla serie è atteso per l’autunno

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 25 settembre 2023)animata australiana in onda su Disney+, diventerà un: lo ha annunciato Outright Games, azienda leader nel settore. L’uscita di: The Videogame per console e PC è attesa perinoltrato, precisamente il 17 novembre 2023. Nel gioco verranno ricreati fedelmente tutti i luoghi della, che vede come protagonista la cagnolina Blue Heeler, i suoi genitori e la sua sorellina Bingo. La storia sarà ispirata ai momenti più amati del cartone con l’aggiunta inoltre di una trama inedita, e prevederà la partecipazione di un massimo di quattro giocatori, ciascuno dei quali potrà impersonare uno dei protagonisti. Inoltre, molte delle canzoni dellasaranno presenti anche all’interno del. Oltre ...