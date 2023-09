Blanco professione stilista?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 25 settembre 2023) Capi bianchi e neri, stampe angeliche che evocano il suo tatuaggio più rappresentativo, pezzi per il dailywear che rimarcano il suo stile. L'artista ha messo in campo la sua vena più creativa per una collezione nata a sei mani con Dolce&Gabbana