Biglietti Lecce-Napoli per il settore ospiti | prezzo e modalità d’acquisto

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sabato 30 settembre, andrà in scena il match traal Via Del Mare: come acquistare i tagliandi per il. Accantonato il pareggio contro il Bologna, si pensa già alla prossime sfide della settimana del. Mercoledì sera alle 20:45 gli azzurri sfideranno l’Udinese allo stadio Diego Armando Maradona. Sabato, invece, nell’anticipo delle ore 15, al Via Del Mare di, i partenopei sfideranno i salentini in un match tutt’altro che scontato. Nei prossimi due match ci dovrà essere il cambio di rotta da parte della squadra di Garcia, soprattutto in vista della partita col Real Madrid della prossima settimana. Anche per questo servirà l’apporto di tutti i tifosi, sia tra le mura amiche di Fuorigrotta, che in trasferta sabato contro i giallorossi in Puglia. Ecco ...

La SSC Napoli informa che iper il match- Napoli, in programma sabato 30 settembre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Ettore Giardiniero - Via del mare di, saranno in vendita con le seguenti modalità: ...... in programma sabato 30 settembre 2023, alle ore 15:00 allo stadio Ettore Giardiniero - Via del mare di, saranno in vendita con le seguenti modalitàNapoli settore ospiti, ...

Lecce-Napoli, biglietti in vendita da mercoledì. Modalità di acquisto ... SSC Napoli

I biglietti (a prezzi maggiorati) per Lecce-Napoli Leccezionale Salento

Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso di fidelity card ...Dopo il sold out contro la Lazio, la Juventus punta ad un altro tutto esaurito (o quasi) con il Lecce domani sera. Fino a qui sono stati venduti quasi 40mila biglietti..