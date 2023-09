Biasin | «Dimarco costante! Mai visto un giocatore crescere così tanto»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo l’ennesima ottima prestazione di, autore anche del gol vittoria dell’Inter contro l’Empoli,elogia le sue qualità. Di seguito l’analisi del giornalista intervenuto su Radio Sportiva. AFFIDABILE – Federicoè una delle punte di diamante dell’Inter di Simone Inzaghi. E questo Fabriziolo sa bene e lo mette in evidenza nella trasmissione “Microfono Aperto”: «Io non so seè uno degli esterni più forti al mondo. Perché ha ancora forse qualche limite di carattere fisico, perché nei 90? ognideve tirare il fiato e perché forse la fase difensiva la deve migliorare. Però io raramente, forse mai, houn. Fino a tre anni fa ...