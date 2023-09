Belen? Non ha più risposto al telefono | Cattelan svela tutto dalla Balivo

(Di lunedì 25 settembre 2023) "Doveva venire, mi ha detto 'cantiamo una canzone' e poi non ha piùal; ha fatto come Lukaku": Alessandrolo ha detto a Caterinaa La volta buona su Rai 1. Nei giorni scorsi, infatti, era circolata voce che la showgirl argentina potesse essere una degli ospiti della prima puntata di Stasera C'è, al via domani sera su Rai 2. Poi, però, la sua presenza sarebbe saltata. "Pare che non stia benissimo - ha aggiunto il conduttore - quindi le auguriamo di rimettersi". A quel punto anche laha augurato alla Rodriguez una pronta guarigione. La conduttrice de La volta buona, allora, ha chiesto aquali saranno gli ospiti della prima puntata del suo show. E il conduttore ha chiarito che questo ...

Perché Belen Rodriguez non c’è nella nuova edizione di Tu si que vales? Dopo nove anni, per la prima volta nella nuova edizione manca proprio la ...

Perché Belen Rodriguez non c’è nella nuova edizione di Tu si que vales? Dopo nove anni, per la prima volta nella nuova edizione manca proprio la ...

Alessandro Cattelan ha rivela to come mai Belen Rodriguez non sarà ospite a Stasera c'è Cattelan . Le sue parole L'articolo Alessandro Cattelan rivela ...

News TV. La puntata di oggi de La volta Buona, condotto da Caterina Balivo , ha visto in studio ed in collegamento tantissimi personaggi noti, tra ...

... anche lei reduce da un altro addio, quello della Rai , e per anni lo abbiamo visto come conduttore alle Iene affiancato daRodriguez , anche lei 'ex' Mediaset. Ora Teo Mammucariha più ...sta bene". Dopo aver ironizzato col sorriso sulle labbra sul forfait diRodriguez, Cattelan si è poi fatto serio svelando un ulteriore retroscena sul momento vissuto dalla soubrette ...

Cattelan: “Belen come Lukaku”. Poi svela retroscena (preoccupante) sulla sua salute Libero Magazine

Belen dà buca a Cattelan, lui spiega perché non sarà ospite e rivela ... Novella 2000

Nessuna dichiarazione ufficiale fino ad oggi. Infatti, nelle ultime ore è stato proprio il conduttore a rivelare cosa è successo e qual è il vero motivo per il quale Belen non sarà presente durante la ...Nel salotto di Caterina Balivo, il conduttore ironizza sulla mancata partecipazione della showgirl al suo programma e poi svela: "Pare non stia benissimo".