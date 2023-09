Beach soccer | Gabriele Gravina celebra il trionfo azzurro | “Grande Italia | il giusto premio per un ottimo percorso”

(Di lunedì 25 settembre 2023) L’delsi è laureata campione d’Europa 2023 nella finale disputata ieri sulla “sabbia amica” di Alghero. La compagine guidata da Emiliano Del Duca ha vinto il titolo facendo sua la finale contro la Spagna con il punteggio di 5-4. Terzo titolo reso possibile dalle reti di Ovidio Alla, Gianmarco Genovali e Marco Giordani, autore di una tripletta e premiato come MVP del torneo. Unche è stato sugellato dalle parole del presidente della FIGC,: “, bravissimo mister Del Duca e tutti gli Azzurri. Siamo sul tetto d’Europa per la terza volta nella storia davanti ad un pubblico straordinario. L’entusiasmo dei supporter sardi, che ha accompagnato l’Italdurante tutte le Superfinal, è ...

Il cielo è azzurro sopra Alghero, anzi 'terzo', come il titolo europeo conquistato dalla Nazionaledi Emiliano Del Duca che, nel remake della finale del 2018, supera 5 - 4 la Spagna. Tra i protagonisti, Samuele Sassari, con l'attaccante savonese capace di ritagliarsi l'ennesima grande ...Il savonese classe 1996 Samuele Sassari tornerà in Liguria da Campione d'Europa. Da anni protagonista con la nazionale azzurra di, ha fatto parte della spedizione azzurra che si è laureta campione d'Europa per la terza volta nella sua storia.

Successo sulla Spagna per 5-4. Oltre al capitano proveniente dal capoluogo - per lui secondo alloro continentale - nel team azzurro un altro calabrese Alessandro Miceli di Amantea. L'Italia del beach soccer sul tetto d'Europa per la terza volta. Gli azzurri, nella cornice della Beach Arena al Lido San Giovanni di Alghero, hanno battuto la Spagna 5-4.