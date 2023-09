Basta! - Sky TG24 dedica una giornata speciale alla lotta contro la violenza di genere

(Di lunedì 25 settembre 2023) A due mesi dinternazionale per l'eliminazione dellale donne, istituita dall’Onu nel giorno del 25 novembre, Skysceglie dire l’interadi lunedì 25 settembre ad una programmazioneall’insegna della campagna ‘’ che il canale all news conduce da due anni per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di vitale importanza, provando a decifrare le cultura dellain tutte le sue sfaccettature e avere i mezzi per disegnare una società più sicura, rispettosa e tollerante per tutti. Una serie di servizi, interviste e...

... Leo Ostigard - Joshua Zirkzee Di Lorenzo a. "Ci sono aspetti positivi, abbiamo avuto qualche ... Non ciessere dove siamo in classifica, siamo tutti concentrai sul lavoro e dove dobbiamo ...... Skorupski sfiora la palla quel tanto cheper deviarla sul palo, Kvaratskhelia non riesce a ... quinta giornata: il programma completo e dove vedere tutte le partite in tv, streaming, DAZN,, ...

Basta! - Sky TG24 dedica una giornata speciale alla lotta contro la ... Digital-Sat News

Célie Angelon: "Basta discriminazione, è la voce che fa la differenza non l'estetica" Sky Tg24

Nel corso di 'Sky Calcio Club', è intervenuto l'ex azzurro Paolo Di Canio ... Magari non c’è fiducia o stima, negli atteggiamenti. Pubblicamente mi basta l’intervista di Garcia su Osimhen dopo ...Sky, Sarri: “Servono 3 punti per sbloccarsi ... l'ex interista Gagliardini hanno confezionato diverse azioni da gol sciupate per un soffio. Non è bastato il rigore realizzato da Ciro Immobile al 12' ...