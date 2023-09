Basta difendere balneari e tassisti Il Piano Mattei non serve a nulla

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 25 settembre 2023) “Il Pnrr è oggi a tutti gli effetti quello del governo, non ci sono più scuse. E alcuni cambiamenti che sono stati fatti non mi piacciono per niente”. Carlo Cottarelli, già senatore del Partito Democratico uscito da Palazzo Madama dopo il mancato accordo tra Dem e Terzo Polo per la sua candidatura alla Regione Lombardia, dialoga con Affaritaliani.it per dare un voto al governo. Oggi, 25 settembre, infatti, è il primo anniversario dell’affermazione di Fratelli d’Italia e del centro-destra nelle elezioni politiche. Cottarelli ha appena finito di scrivere un libro (“Chimere – Sogni e fallimenti dell’economi” per Feltrinelli) in cui racconta sette possibili riforme economiche che avrebbero dovuto migliorare il mondo e che invece stanno affrontando difficoltà. Segui su affaritaliani.it