Basket | Joel Embiid il 10 ottobre sceglierà con chi giocare le Olimpiadi Francia in pole | gli USA sperano

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Non si tratterà di una riedizione della celeberrima “Decision” di LeBron James all’epoca del suo clamoroso passaggio dai Cleveland Cavaliers ai Miami Heat, ma anche quello che sta per avvenire aassomiglierà molto ad una scelta non semplice e, soprattutto, sbandierata a livello globale. La portata del giocatore, dopotutto, non può che fare “rumore”. L’attuale MVP della NBA con i suoi Philadelphia 76ers, dovrà decidere in quale nazionalein direzione delle2024. La manifestazione sotto i Cinque Cerchi, com’è ben noto, si disputerà a Parigi e, proprio la, sembra inposition per avere tra le proprie fila il classe 1994., Stati Uniti e Camerun. Il centro sfoglia la margherita e valuta pro e contro. La nazionale a stelle e ...