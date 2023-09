Baseball | Europei 2023 | Italia | che botta! La Svezia travolge gli azzurri senza appello

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Clamorosa, fuori norma e ferale sconfitta per l’nella seconda giornata deglidi. Glidi Mike Piazza subiscono un rovescio clamoroso per due motivi: perché è laa risorgere dopo tantissimi anni, e perché, a questo punto, contro la Gran Bretagna ci si gioca addirittura la permanenza nella rassegna continentale. La partita inizia apparentemente sotto binari tranquilli, o meglio quelli imposti dai due partenti, Gabriele Quattrini e Per Sjors. Accade ben poco nei primi tre inning, con il massimo che è una seconda base rubata da Celli nel secondo, mentre laassomma al massimo un singolo con Lindell nel terzo. Improvvisamente, nel quarto, cade a pezzi il monte azzurro. Doppio di Johnson, singolo di Pruitt, altro singolo di ...