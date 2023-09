Baronissi | Fratelli d’Italia lamenta la mancata riapertura del Parco Avventura

Leggi su zon

(Di lunedì 25 settembre 2023) Di seguito riportiamo la nota stampa del Circolo. Valiante ci ha regalato un’altra estate senza il nostro!!!Siamo alla fine della stagione estiva, per il nostro territorio l’ennesima senza le attività del ““. Ladelrappresenta un’ulteriore occasione persa per promuovere non solo sport e divertimento ma anche turismo a beneficio delcommerciale della cittadina. “Durante il suo periodo di attività- dichiara il coordinatore cittadino Tony Siniscalco- ilsportivo ha attratto tantissimi bambini e adulti che si cimentavano nelle attività, per non parlare delle ...