Barbara D’Urso torna in Italia | ecco dove e quando la vedremo in tv

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo un breve viaggio a Londra,è pronta are nel bel Paese e mettersi al lavoro. In terra britannica è sbarcata un giorno prima dell’inizio della nuova stagione di Pomeriggio Cinque targata Myrta Merlino., cosa al quanto strana per molti. Ma a quanto pare il suo ritorno è assicurato e ad annunciarlo è stata L'articolo proviene da KontroKultura.

Personaggi TV. Grande ritorno per Barbara D’Urso . La conduttrice aveva deciso di trasferirsi a Londra, qualche settimana fa per studiare l’inglese, ...

Quando potremo di nuovo vedere Barbara D’Urso in tv? Non appena iniziata la nuova edizione di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, la popolare ...

Un Periodo di Pausa a Londra, la celebre conduttrice televisiva, è stata in qualche modo defenestrata da Mediaset, ma la sua assenza non è passata inosservata. Prima ...è pronta a tornare in Italia dopo aver trascorso un mese a Londra, dove ha staccato da tutti e tutto per dedicarsi allo studio dell'inglese. Ad annunciare il rientro in Italia è stata ...

Ritorno al lavoro per Barbara d'Urso: ecco dove la vedremo a novembre Biccy