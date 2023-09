Barbara D’Urso torna in Italia | di nuovo a lavoro a novembre | ecco dove

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023)stando! Dopo l’addio burrascoso a Mediaset – che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a dicembre – e la breve esperienza a Londra per approfondire lo studio della lingua inglese, la conduttrice napoletana sta per rientrare ine rimettersi a. A 66 anni, infatti, la dottoressa Giò non ha alcuna voglia di fermarsi, anzi. La rottura con l’azienda del Biscione, arrivata oltre trent’anni di onorato servizio, ha lasciato l’amaro in bocca ma allo stesso tempo ancora più grinta e determinazione nella presentatrice e attrice.oggi: il rientro ine alTramite Instagram,resta quotidianamente attiva per i suoi tre milioni di follower, ...