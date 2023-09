Barbara D’Urso è tornata in Italia per un nuovo progetto | ecco dove e quando

(Di lunedì 25 settembre 2023) Dopo il trasferimento a Londra,torna in. Il motivo è legato a quello che è il suo “primo amore”: il teatro. La conduttrice sarà impegnata nella ripresa del suoteatrale, Taxi a due piazze. Si andrà in scena il 3 e il 5 novembre al Teatro Alfieri di Torino, ma non è escluso che possano presto essere annunciate altre date. Taxi a due piazze è una commedia degli equivoci firmata da Ray Cooney che ha esordito nel 1984. Da allora, ci sono state tante versioni e rifacimenti ma non ha mai avuto una versione al femminile, prima di questo allestimento conprotagonista. La versione rovesciata al femminile e aggiornata ai nostri tempi è stata realizzata da Chiara Noschese e connei panni della ...

