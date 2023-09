Bankitalia manda le spie in filiale | stretta sui dipendenti Ora truffare l' ignaro risparmiatore sarà più complicato

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 25 settembre 2023)non si fida più eagenti sotto copertura nelle filiali. Sembra un film di 007 ma invece è realtà: nelle agenzie arrivano le "" di Palazzo Koch. Al servizio della Banca d'Italia e con la licenza di indagare, assolutamente in incognito, sul livello di competenza (e di onestà) di chi sta dietro a uno sportello bancario. Una volta - si legge su Il Giornale - c’erano gli ispettori di via Nazionale preposti alla vigilanza, quelli che si facevano annunciare prendendo regolare e concordato appuntamento e non erano mai una sorpresa. Ora si va palesando un interessante esperimento antropologico, dato dalla varietà di outfit che i nostri funzionari in missione segreta potranno sfoggiare per depistare l’consulente finanziario. Segui su affaritaliani.it