Bambina 12enne messa in punizione a scuola per colpa della sua gonna | lo sfogo della madre

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 25 settembre 2023) Unadi 12 anni è stataindalla propria maestra per via. Ancora più grave il fatto che sia stata criticata la provenienza di questo pezzo di abbigliamento. Suasi è sfogata così. Da quando esistono le scuole, sono nate innumerevoli dispute tra insegnanti e genitori. Uno dei temi più spinosi e divisivi è quello dell'abbigliamento. Molte scuole, soprattutto private, impongono agli alunni di indossare l'uniforme ma non sempre sono loro a fornirla: spesso danno indicazioni, ma a provvedere all'acquisto saranno i genitori degli scolari. Unadi soli 12 anni è stataine ridicolizzata per viamarca ...