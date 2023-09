Ballotta | «Inter 5 su 5 non casuale! Vince anche con poche occasioni»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023)commenta l’avvio stagionale dell’in Serie A e nello specifico l’ultima vittoria in trasferta. L’ex portiere nerazzurro,venuto come ospite a “Il Processo di Sportiva” nel corso della diretta su Radio Sportiva, vede una crescitanella gestione delle partite SQUADRA CINICA – La vittoria di misura sul campo dell’Empoli conMarco, che sottolinea le difficoltà di una partita simile e l’importanza di riuscire arla ugualmente. Così l’ex portiere nerazzurro, che non si sbilancia ancora sulla lotta Scudetto in campionato: «Ancora è tutto prematuro. Ma qualche indicazione il campionato lo ha già dato. Non è una casualità l’che fa cinque vittorie in cinque partite. Perché riesce are ...