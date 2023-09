Ballando con le Stelle 2023 | anche Lino Banfi tra i concorrenti

(Di lunedì 25 settembre 2023) (Adnkronos) –, il 'nonno d'Italia', sarà in gara acon le, uomo e attore amatissimo, ha accettato l'invito di Milly Carlucci e parteciperà alla celebre trasmissione di Rai1 la cui nuova stagione partirà il prossimo 21 ottobre. Lo comunica una nota di Viale Mazzini., 87 anni, si aggiunge agli altri 10in gara che sono: Teo Mammuccari, Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi), Rosanna Lambertucci, Simona Ventura, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Ricky Tognazzi, Antonio Caprarica e Sara Croce. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

