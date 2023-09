Ballando con le Stelle 18 | è ufficiale | nel cast anche Lino Banfi!

Leggi su isaechia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Manca davvero poco ormai al via della nuova edizione del fortunato programma di Milly Carlucci,con le. Da sabato 21 ottobre infatti in primissima serata su Rai Uno andrà in onda la diciottesima edizione del talent che vede cimentarsi nel ballo diversi volti noti. Qualche giorno fa proprio Dagospia aveva anticipato i nomi dei personaggi che andavano a completare il, tra cui gli ultimissimiBanfi, Wanda Nara, Bobby Solo. E proprio pochissimi istanti fa è stato proprio il canale social del programma ad ufficializzare il nome dell’amatissimo attore con un reel: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dacon le(@conle) Sarà dunque proprio ...