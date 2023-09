Baciare i figli sulla bocca | cosa dicono gli esperti

Leggi su dilei

(Di lunedì 25 settembre 2023), per un genitore, è un grande e naturale gesto di affetto, che abbiamo visto anche condiviso sui social dalle star appena divenute mamme o papà. Qualche volta è accaduto che, in alcuni di quegli scatti, non mancassero polemiche, perché il bacio immortalato non eraguancia,manina o sul piedino, ma sulle labbra. Qualcuno si ricorderà, anni fa, episodi simili con protagonisti come Belén e l’allora piccoloo Santiago, oppure il caso di Eros Ramazzotti e suaa Aurora con un bacio a stampo durante un concerto, od infine il famosissimo David Beckham che baciavasuaa Harper. Scatti social o divenuti tali che avevano aperto il dibattuto sull’opportunità dii ...