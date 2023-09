Autostrada A1 | chiusura notturna del casello di Firenze Impruneta

Per lavori di riqualifica della segnaletica verticale L'articolo Autostrada A11: chiusura notturna del casello di Pistoia proviene da Firenze Post.

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A11: chiusura notturna del casello di Prato Est proviene da Firenze Post.

Chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Pisa, per consentire lavori di sostituzione dei cartelli sulla pensilina di ...