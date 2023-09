Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli sono venuti a contatto causando la caduta del motociclista, ...

Un'app per togliere lo stress della pianificazione dei viaggi con le auto elettriche. Si chiama e-ROUTES , ecco cosa potrà fare per noi...

Il Consiglio Ue ha dato via libera al nuovo regolamento Euro 7 sulle emissioni dei veicoli a motore. Per la prima volta le misure coprono auto, ...

L'incidente stradale è avvenuto suGiovanni Paolo II, nei pressi della piscina olimpionica dove, per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un'condotta da un ...Galleria fotografica Principio di incendio per un'inMarzorati a Varese 4 di 6 Redazione VareseNews redazione@varesenews.it Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona ...

Auto, via libera del Consiglio Ue al Regolamento “Euro 7” Il Sole 24 ORE

Auto, via libera del Consiglio Ue al Regolamento Euro 7. Vittoria dell ... ilGiornale.it

Il fronte compatto dell'Euro 7 ottiene un grande vittoria, un dietrofront che piace specialmente all'Italia. Adesso l'Europa può impostare un futuro non più di rincorsa ...Il Consiglio dell’Unione europea Competitività, riunito a Bruxelles, ha adottato la propria posizione negoziale (elaborata dalla Spagna, presidente ...