Auto | Euro 7 | news da Consiglio Ue su regolamento | cosa cambia

(Di lunedì 25 settembre 2023) Vengono rinviati di circa due anni i tempi di adozione della nuova normativa Ildell’Ue, riunito a Bruxelles, ha adottato la propria posizione negoziale sul7, destinato a regolare le emissioni di, furgoni, bus e camion. Ne dà notizia il. Ecco ledi oggi su regole e normativa e. La proposta di7 riguarda, in particolare, l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori, nonché dei sistemi, dei componenti e delle parti tecniche destinati ai veicoli, per quanto riguarda le loro emissioni e la durata delle batterie. Il nuovo, che per la prima volta copre, furgoni e veicoli pesanti in un unico ...

...nuova proposta di regolamento europeo per le omologazioni dei veicoli leggeri e pesanti7. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso "sta lavorando bene per tutelare il settorein ...Il Consiglio europeo ha adottato oggi la sua raccomandazione sulla proposta di regolamento7 per il settore. Il nuovo regolamento, che per la prima volta comprende, furgoni e veicoli pesanti in un unica disciplina , punta a stabilire norme ritenute dal Consiglio UE "più ...

Auto, Euro 7: news regole e normativa, cosa succede ora Adnkronos

Auto, via libera del Consiglio Ue al Regolamento Euro 7 Il Sole 24 ORE

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Un uomo e una donna di 36 e 41 anni sono accusati di furto. Sono stati beccati da una pattuglia di agenti in borghese ...