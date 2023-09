Atterrata la capsula Nasa con i campioni dell' asteroide Bennu

(Di lunedì 25 settembre 2023) Missione compiuta per la sonda Osiris Rex a sette anni dal decollo: consegnare all'umanità il più grande campione di asteroidi mai raccolto nello spazio e il primo dalla. E'nel deserto ...

Milano, 24 set. (askanews) - Missione compiuta per la sonda Osiris Rex a sette anni dal decollo: consegnare all'umanità il più grande campione di asteroidi mai raccolto nello spazio e il primo dalla ...La capsula contenente 250 grammi di materiale raccolto dalla roccia spaziale è atterrata sul deserto dello Utah alle 8:52 ora locale (le 17:52 in Italia) di domenica 24 settembre in un’area ...