Atp Pechino 2023 | tabellone di qualificazione | Arnaldi quarta testa di serie

(Di lunedì 25 settembre 2023) Sorteggiato ildidell’ATP 500 di, importante torneo che precede il Masters 1000 di Shanghai. Matteotenterà di raggiungere Sinner, Musetti e Sonego nel main draw e per riuscirci dovrà superare due turni. L’esordio è contro il colombiano Galan in un match senz’altro alla portata. Al secondo turno, eventualmente, ci sarebbe il vincente di Vukic-Nakashima. LO SPOT (4)vs (ALT) Galan Nakashima vs (6) Vukic SportFace.

Jannik Sinner tornerà in campo all'Atp 500 di Pechino . L'altoatesino è nell'entry list del torneo che prenderà il via giovedì 28 settembre. Troverà ...

In Cina, a partire dall'500 di, Holger Rune cercherà di recuperare la forma migliore e tornare a ottenere risultati di rilievo nel circuito. Sono 5 le sconfitte consecutive per il danese: ...... niente balzo in classifica né Finals, con l'ulteriore beffa che, a differenza del regolamento, ... seè tornato in calendario quest'anno, Wuhan continua la sua assenza). Nessun accenno a ...

Sinner a Pechino su SuperTennis: tutti i tornei live da lunedì SuperTennis

ATP Pechino 2023, Jannik Sinner è in Cina: l'altoatesino si prepara e non risponde alle polemiche OA Sport

"Non ti curar di loro, ma guarda e passa". Chissà se Jannik Sinner avrà preso ispirazione da Dante nell'approccio che sta tenendo in questi giorni. Sì, perché l'altoatesino è al centro di un "Caso Naz ...Jannik Sinner sceglie di ignorare le polemiche e si prepara all'ultima parte della stagione. Il tennista altoatesino è volato in Cina per affrontare i tornei di Pechino e Shanghai, dove spera di ...