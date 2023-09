Atp Chengdu 2023 | sfuma la prima finale stagionale per Musetti | Safiullin si impone in due set

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 settembre 2023) Lorenzonon riesce a raggiungere la suaATP del. In quel di, dove è in corso un torneo di categoria 250, l’azzurro in semiviene sconfitto in due set dal russo Romancon il punteggio di 6-3 6-4. Una partita abbastanza incolore da parte del numero due d’Italia e secondo favorito del tabellone, contro un avversario che invece è sembrato abbastanza in palla per tutta la settimana e anche quest’oggi ha confermato le impressioni. Dominante la prestazione al servizio di, che non ha concesso una singola palla break e solo una volta è dovuto ricorrere ai vantaggi nei suoi turni di battuta. Domani inattende il vincente di Zverev-Dimitrov, mentre per...