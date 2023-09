ATP Chengdu 2023 | Lorenzo Musetti si ferma in semifinale contro il russo Safiullin

(Di lunedì 25 settembre 2023)rimanda ancora l’appuntamento con la prima finale della stagione. Il tennista toscano è stato sconfitto innel torneo ATP didalRoman, numero 55 della classifica mondiale, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. Una partita nella qualeha faticato tantissimo sul servizio dell’avversario.ha chiuso con nove ace all’attivo e l’83% dei punti conquistati quando ha servito la prima. Inoltre ilnon ha concesso palle break al toscano. Sono 30 i vincenti dii 20 dell’azzurro, ma soprattutto ilha commesso appena un solo errore non forzato. Ad inizio ...

Lorenzo Musetti non riesce a raggiungere la sua prima finale ATP del 2023 . In quel di Chengdu , dove è in corso un torneo di categoria 250, ...

Il Tabellone del torneo Atp 250 di Chengdu 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Si torna in Asia dopo ...

Chengdu (CINA) - Dopo l'ottima prova in Coppa Davis, Musetti è volato in Cina per giocare l'Atp 250 di Chengdu . L'italiano, numero 2 del tabellone, ...

250Centre Court, semifinale Musetti (ITA) 3 4 Safiullin (RUS) 6 6 ...(CINA) - Dopo l'ottima prova in Coppa Davis, Musetti è volato in Cina per giocare l'250 di. L'italiano, numero 2 del tabellone, ha raggiunto la semifinale contro Safiullin . Chi vince questa sfida vola in finale e se la vedrà contro il vincente dell'altra semifinale, ...

Diretta Musetti-Safiullin 0-1 (3-6): segui la semifinale Atp Chengdu live Corriere dello Sport

ATP Chengdu Musetti sconfitto da Safiullin: niente finale per Lorenzo Virgilio Sport

Ecco come è andato il match valido per le semifinali dell'Atp 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Roman Safiullin.CHENGDU (CINA) - Finisce in semifinale l'avventura di Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Chengdu. Il tennista azzurro è stato sconfitto dal russo Roman Safiulin (numero 55 al mondo) con il punteggio ...