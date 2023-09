ATP Astana 2023 | il tabellone Griekspoor guida il seeding | ci sono Wawrinka e Thiem

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Da poco è stato sorteggiato ildel torneo ATP di, che dopo una stagione da 500 è stato riposizionato al ruolo che gli era proprio dal 2020, quello di 250. L’evento kazako, un anno fa, era stato vinto da Novak Djokovic su Stefanos Tsitsipas. Ovviamente, ora, sia il serbo (che non va in Asia) che il greco (Pechino), invece, hanno altri piani. Per l’olandese Tallonc’è il ruolo di testa di serie numero 1, anche se l’avere un quarto di finale potenziale contro l’americano Sebastian Korda certo non lo aiuta. A proposito di Korda, va detto che il suo è uno dei primi turni più intriganti, quello con l’australiano Alexei Popyrin. In questo novero ci finisce anche il derby serbo tra Hamad Medjedovic e Laslo Djere. ATP Chengdu: Lorenzo Musetti si ferma in semifinale contro il russo Safiullin In ...