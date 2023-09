Atletico | Morata dopo il derby | «I bambini saranno orgogliosi»

Dopo cinque successi in altrettante partite c’è il primo stop stagionale per il Real Madrid e arriva in una partita piuttosto sentita. Nel derby ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82? Ammonito Patric per fallo a centrocampo. 80? Lazio in difficoltà in fase di costruzione. 78? Fuori ...