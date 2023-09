Atletico Madrid | Simeone | “Ottima partita contro il Real | Morata straordinario”

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il tecnico dell’, Diego, ha commentato a caldo il successo per 3-1 nel derbyil: “Abbiamo giocato un’, nel primo tempo siamo stati forti. Potevamo fare male sulle fasce perché loro soffrivano con i centrali sul secondo palo. I ragazzi hanno eseguito nel migliore dei modi e così sono arrivati ??i due gol. Avevamo bisogno di fare unacosì. A Valencia ho detto che non ero preoccupato perché una sconfitta ci poteva stare dopo la sosta per le nazionali“.ha poi sottolineato: “Abbiamo giocato lache i tifosi vogliono vedere, con lo spirito giusto. All’intervallo ci siamo detto che non potevamo tornare indietro, anzi dovevamo attaccare la gara e con il ...

Primo stop per il Real Madrid che nella giornata 6 della Liga perde il derby contro l’Atlético. Blancos superati in classifica dal Barcellona che ...

Carlo Ancelotti , tecnico del Real, ha commentato la severa sconfitta per 3 - 1 nel derby contro l': ' Non siamo partiti bene e abbiamo difeso male : eravamo deboli nella nostra area. Con il 2 - 0 loro hanno potuto giocare la partita che volevano, difendendo bene e con transizioni ...La prima sconfitta stagionale subita dal Realè di quelle che fanno male. Più al morale e alle certezze che alla classifica. Il netto 3 - 1 incassato al Civitas Metropolitano dall' Atlético nel derby, infatti, non è costato soltanto il ...

