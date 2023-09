Atletico Madrid | Oblak nel mirino della Premier | prezzo fissato

Madrid (SPAGNA) - Una doppietta di Alvaro Morata e una rete di Griezmann , tutte Real izzate di testa , permettono all' Atletico Madrid di aggiudicarsi ...

Questa sera è andata in scena una delle gare più sentite e attese nel panorama spagnolo e internazionale: il derby tra Atletico Madrid e Real ...

Primo stop per il Real Madrid che nella giornata 6 della Liga perde il derby contro l’Atlético. Blancos superati in classifica dal Barcellona che ...

Carlo Ancelotti , tecnico del Real Madrid , ha commentato la severa sconfitta per 3-1 nel derby contro l’Atletico Madrid : “Non siamo partiti bene e ...

Il tecnico dell’ Atletico Madrid , Diego Simeone , ha commentato a caldo il successo per 3-1 nel derby contro il Real : “Abbiamo giocato un’ottima ...

Diego Simeone , allenatore dell’ Atletico Madrid , ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Real Madrid Diego Simeone , tecnico ...

Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato dopo la vittoria per 3 - 1 contro il Real. Ecco le sue dichiarazioni Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, ha parlato a Dazn dopo il 3 - 1 sul Real.

L'attaccante del Real Madrid, Rodrygo Goes, sta vivendo una situazione che pochi si sarebbero aspettati. Smarrito in campo e senza gol all'attivo, il brasiliano è l'ombra di quello che ha brillato negli anni precedenti.