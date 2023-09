Atletica | Vladimir Aceti spiega | “Bisognerà scegliere se essere più in forma agli Europei o alle Olimpiadi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 25 settembre 2023) Nuovo appuntamento con Sprint 2U, la trasmissione in collaborazione con OA Sport e Sport 2U condotta da Ferdinando Savarese. L’ospite questa volta è stato, primatista italiano con la 4×400 e la 4×400, che purtroppo ha vissuto davvero una stagione molto sfortunata per via dei tanti infortuni, che lo hanno tenuto lontano dalla pista per molti mesi. Lo stessoha raccontato il calvario della sua stagione: “Quest’anno è stato veramente tosto, dove ho gareggiato veramente pochissimo. Solo gare indoor e poi i Campionati Italiani. Ho avuto non uno, ma due infortuni, due microfratture. Una alla tibia e adesso anche lombare. Il problema alla tibia si era presentato già a febbraio, ma ero abbastanza tranquillo e riuscivo a fare tutti glinamenti. Era un fastidio che andava e veniva. Ad aprile ho ...