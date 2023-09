Atletica | la Diamond League del 2024 | il Golden Gala il 29 agosto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 25 settembre 2023) Appena conclusa una Wanda2023 da 7 record del mondo (tra cui quello di Faith Kipyegon nei 1500 al), 16 record del circuito, 36 primati continentali e 87 primati nazionali, è stato ufficializzato il calendario della stagioneche partirà dalla Cina nel prossimo aprile e sarà articolato in quattordici tappe valide per qualificarsi alla finale di Bruxelles. IlPietro Mennea, tappa italiana del circuito, si sposta al 29rispetto alla naturale collocazione della primavera. Tre blocchi principali per il prossimo anno della, con sette tappe prima degli Europei di Roma: partenza da Xiamen il 20 aprile, poi Shanghai, Doha, Rabat, Eugene, Oslo e Stoccolma il 2 ...