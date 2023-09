“Aspettiamo la sua decisione” Marc Marquez verso l’addio | ultim’ora da brividi | fans senza fiato

(Di lunedì 25 settembre 2023) Buone nuove sul fronte ducati, a quanto pare c’è una Desmosedici nel destino dell’8 volte campione del mondo Per gli appassionati della motoGP a tenere banco in questa seconda metà di stagione è più che altro la telenovela legata a. Lo spagnolo fin ora ha tenuto tutti con ilsul collo dichiarando, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Insomma un fuoco concentrico, che ha lapunta di diamante ad Arlena di Castro da dove l'...le sentenze con fiducia e non ci fermiamo un attimo. Questo scempio non deve compiersi'. E ......contro il Bologna non scoraggia il tecnico Rudi Garcia che in conferenza stampa ha ribadito la...la grande sfida contro il Real. Adesso torniamo al pane quotidiano che è il campionato. ...

Ducati, Ciabatti: "Marquez in Gresini C'è questa opportunità, aspettiamo la sua decisione" - Sportmediaset Sport Mediaset