Ascolti tv ieri | Amici 23 parte con record | Il Collegio share negativo

(Di lunedì 25 settembre 2023) Glitv di, domenica 24 settembre 2023, hanno fatto registrare in prime time per il debutto de Ilsu Rai2 un netto di 1.051.000 spettatori, 5.8% e in seconda serata 687.000, 4.4%. Si tratta della premiere meno vista di sempre inper il docu-reality dopo il 5.9% dello scorso anno. A vincere la prima serata è stato il film La Stoccata Vincente su Rai1 con 2.765.000 telespettatori, per unodel 17.4%. Su Canale 5 Caduta Libera – I Migliori ha conquistato 1.848.000 telespettatori, 12.7% e in seconda serata 852.000, 12.7%. Di seguito glitv disera degli altri canali: Italia 1 FBI: Most Wanted 1.016.000, 5,87% Rete 4 Dritto e Rovescio 852.000, 6.7% Rai3 Il Provinciale 619.000, 3.5% e 405.000. 2.7% La7 In Onda 597.000, 3.5% ...