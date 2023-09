Ascolti TV | Domenica 24 Settembre 2023 La Stoccata è vincente ma col 17 5% | Caduta Libera 12 8% Il Collegio parte dal 5 8% Bene Amici 25 6%

Alessio Vassallo (Us - foto di Afolfo Franzo') Nella serata di ieri, Domenica 24 Settembre 2023, su Rai1 la fiction La Stoccata vincente ha ...

ASCOLTI TV 24 SETTEMBRE 2023 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x UnoMattina In Famiglia – ...

ASCOLTI TV 24 SETTEMBRE 2023 · DOMENICA · Cumulati giornalieri per gruppo 24 H – x PT – x 24 H – x PT – x UnoMattina In Famiglia – ...

Ascolti tv domenica 24 settembre 2023: auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ...

Pomeriggio ricco, quello di Rai1, in compagnia della seconda puntata stagionale di Domenica In, in compagnia di Mara Venier e dei suoi numerosi ...