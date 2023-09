Arsenal-Tottenham 2-2 | Jorginho regala palla per il gol di Son VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 25 settembre 2023) Il derby di Londra di quest’avvio di stagione in Premier League aveva un doppio significato: quello “classico” riguarda l’importanza della sfida in sè. Uno dei confronti più sentiti in Europa: poi quello relativo alle ambizioni di, in scia dietro al Manchester City. Nel pari dell’Emirates Stadium, da segnalare anche lo scivolone di. Entrato all’inizio della ripresa, al posto di Declan Rice, il centrocampista italiano si rende protagonista di un erroraccio in fase di impostazione, facendosi rubaresulla sua trequarti da James Maddison (autore di 2 assist) e spalancando sostanzialmente le porte al 2-2 degli Spurs, firmato da un glaciale Son. Errori clamorosi anche per Cristian “El Cuti” Romero. Il primo episodio è avvenuto quando il cronometro ha segnato il 26? minuto: cross tagliato ...