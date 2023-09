Arnautovic | rischio stop per più di due mesi Le sensazioni – CdS

(Di lunedì 25 settembre 2023) Preoccupano molto le condizioni di Marko. L’infortunio sembra più grave della prima diagnosi della giornata di ieri, leconfermate dal Corriere dello Sport. MALE – Markopotrebbe saltare più di due. L’infortunio sembra più grave del previsto, l’austriaco si è accasciato a bordo campo contro l’Empoli tenendosi la coscia sinistra. La prima diagnosi dice distrazione ai flessori della coscia sinistra, ma servono ulteriori accertamenti che verranno fatti quest’oggi o domani. L’attaccante non rivedrà sicuramente il campo prima della sosta. C’è una remota possibilità di vederlo a novembre, tutto dipende dal problema che ha riscontrato. Federico Dimarco gli ha dedicato il gol a fine partita, un segnale che non è affatto incoraggiante. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro ...

I primi cambi di Inzaghi a meno di 20' dal termine: dentro De Vrij, Barella e

Questi i risultati della domenica: Empoli-Inter 0-1, Bologna-Napoli 0-0, Torino-Roma 1-1, Atalanta-Cagliari 2-0, Udinese-Fiorentina 0-2