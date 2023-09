Arnautovic | l’infortunio spaventa l’Inter | ecco cosa bisogna attendere – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 settembre 2023) Ore di attesa perdopoalla coscia sinistra rimediato contro l’Empoli. TuttoSport fa il punto sulle tempistiche degli esami strumentali e del rientro. ATTESA –di Markonegli ultimi minuti di Empoli-Inter è stato come un fulmine a ciel sereno e ha lasciato tutta la panchina nerazzurra senza fiato. Le urla dell’attaccante, accasciato a terra dolorante, hanno subito allarmato tutto lo staff di Simone Inzaghi, che ha circondato il calciatore a bordo campo. Dopo la prima diagnosi provvisoria, secondo la quale si tratterebbe di una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, si attendono ora gli esami strumentali. Secondo quanto riporta TuttoSport per comprendere il grado della lesione sarà necessaria una risonanza magnetica, per la ...