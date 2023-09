Arnautovic | infortunio non lieve | l’esito degli esami segnala i guai

(Di lunedì 25 settembre 2023)sarà costretto a stare fuori a lungo, dopo l’accusato ieri al 90? di Empoli-Inter. L’attaccante austriaco stamattina ha svolto glistrumentali che hanno confermato un problema muscolare non di poco conto: scontato che resti fuori per oltre un mese. IL COMUNICATO DELL’INTER – “Markosi è sottoposto questa mattina astrumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’di ieri nella gara contro l’Empoli. Per l’attaccante nerazzurro distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime settimane”. Fonte: inter.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...

Altra vittoria in campionato per l’Inter, la quinta consecutiva da inizio stagione, nella trasferta di Empoli. Di seguito le dichiarazioni di Simone ...

Arnautovic , infortunato nel corso di Empoli-Inter, mette in serio allarme l’attacco nerazzurro. Secondo la Rai i tempi per il recupero sarebbero ...

Nonostante il successo contro l’Empoli, in casa Inter non ci sono soltanto sorrisi, ma anche apprensione attorno a Marko Arnautovic , che ha ...

Non sarà così sempre e l'diè il primo bivio da affrontare con ricadute ancora tutte da scoprire. Però arrivati quasi alla fine di settembre, lo stacco rispetto al passato è ...Commenta per primo Da Empoli , l'Inter torna con tre punti - utili per salire a 15 in vetta in solitaria - ma anche con un grattacapo in più. L'diinfatti rischia di complicare i piani di Inzaghi che entra nel tour de force di settembre e ottobre con solo 3 attaccanti da poter far ruotare. STOP - L'austriaco farà in ...

Infortunio muscolare a una coscia per Arnautovic: "Starà fuori a lungo" La Gazzetta dello Sport

Arnautovic infortunio in Empoli-Inter: cosa si è fatto Corriere della Sera

Minuto 65 allo stadio Carlo Castellani. L’Inter è in controllo della partita dopo l’eurogol di Federico Dimarco. Fa girare il gioco da destra a sinistra e non cerca più ...Minuto 65 allo stadio Carlo Castellani. L’Inter è in controllo della partita dopo l’eurogol di Federico Dimarco. Fa girare il gioco da destra a sinistra e non cerca più ...